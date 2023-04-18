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Происшествия18 апреля 2023 7:24

В Брянской области неизвестный подорвался на мине при попытке пересечь границу со стороны Украины

Инцидент произошел в районе села Запесочье Погарского района
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: из архива ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Брянской области.

В Погарском районе, в окрестностях села Запесочье со стороны Украины неизвестный мужчина при попытке незаконно пересечь границу подорвался на мине. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов, - рассказал глава региона.

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