В брянских Клинцах в соборе прошли пасхальные богослужения

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Клинцовском кафедральном соборе в пасхальную ночь с 15 на 16 апреля прошли богослужения в честь Богоявления Господня. Их совершил епископ Владимир. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В полночь совершили крестный ход вокруг кафедрального собора. За Пасхальной заутреней Владыка Владимир прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

С праздником Пасхи верующих поздравил епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир. Он огласил традиционное Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.