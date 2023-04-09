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Общество9 апреля 2023 10:14

В Бежицком районе Брянска готовятся запустить фонтаны

Работы ведут в парках «Майский» и имени Пушкина
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска готовятся запустить фонтаны. В парках «Майский» и имени Александра Сергеевича Пушкина специалисты ремонтируют инфраструктуру общественного пространства и ведут подготовительные работы по запуску фонтанов.

Кроме того, благоустроят цветочные клумбы и посеют газонную траву. Городское объединение парков культуры и отдыха в парке «Майском» планирует высадить саженцы молодых деревьев.

Напомним, парковый сезон стартует 1 мая.

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