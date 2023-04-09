Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска готовятся запустить фонтаны. В парках «Майский» и имени Александра Сергеевича Пушкина специалисты ремонтируют инфраструктуру общественного пространства и ведут подготовительные работы по запуску фонтанов.

Кроме того, благоустроят цветочные клумбы и посеют газонную траву. Городское объединение парков культуры и отдыха в парке «Майском» планирует высадить саженцы молодых деревьев.

Напомним, парковый сезон стартует 1 мая.