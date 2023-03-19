Фото: скриншот видео "Брянск глазами разных поколений", vk.com.

Брянцам показали виды Фокинского района 1978 года. ВКонтакте опубликовали фрагмент кинохроники дорожного центра научно-технической информации и пропаганды Московской железной дороги. Фокинский район 1978 года засняли в видеоролике «Опыт Брянской станции гражданских сооружений» . Фильм снял режиссер Л. Гаврилов, сообщают в соцсети ВКонтакте.

Жители Брянска с восхищение и ностальгией отзываются об увиденном на кадрах. Они вспоминают свое детство и места Брянска, с которыми связаны самые яркие моменты в жизни.

- Спасибо, - написала в комментариях Ольга. - Знакомые незабываемые места. Знаменитый наш фонтан «Каменный цветок» всех цветов радуги. Даже из Бежицы приезжали любоваться. А теперь площади у Дворца культуры практически не стало. У Вечного огня собираются ученики автошколы. Площадь Реквием превратили в автомобильный «балаган». Только в старых дворах еще цветет сирень и кое-где остались вишни и жасмин. Любимый район.