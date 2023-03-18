В Брянске состоялся концерт «Крым, Донбасс, Россия-навсегда!»

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске 18 марта во дворце единоборств имени Артема Осипенко прошел митинг-концерт «Крым, Донбасс, Россия – навсегда!»

Мероприятие объединило около четырех тысяч участников. На концерте присутствовал губернатор Александр Богомаз вместе с руководителями регионального правительства.

Также в зале присутствовали представители общественных организаций, волонтеры, студенты, жители и гости Брянска.

- Сегодня вся Россия отмечает девятую годовщину возвращения Крыма и Севастополя домой, - сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. - Девять лет мы вместе. «Крымская весна» сплотила всех нас — граждан Российской Федерации, великой, сильной, многонациональной страны, а Крым вернулся в родную гавань.

Творческие коллективы Брянской области выступили с яркими номерами, наполненными патриотизмом и любовью к Родине. А с телевизионного экрана всех присутствовавших приветствовал певец SHAMAN.

Кульминацией митинга-концерта стало исполнение всеми участниками Гимнa Российской Федерации.

18 марта торжественные мероприятии прошли во всех уголках России. Жители и гости столицы Крыма Симферополя возлагали цветы к памятнику «Народному ополчению всех времен».