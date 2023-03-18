Фото: Василий ПОТУПОВ, "Брянская учительская газета".

В Брянской области назвали пять лауреатов конкурса «Учитель года». Торжественное закрытие мероприятия прошло в Брянске в школе №5 имени К.И. Пушновой. В нем участвовали 29 педагогов из школ всей области. Об этом сообщает «Брянская учительская газета».

По итогам конкурса лучшими признали: учителя английского языка брянской гимназии №6 Танзилу Буружеву, учителя начальных классов брянской средней школы №36 Кристину Ефремову, учителя начальных классов брянской средней школы №61 Веру Коняхину, учителя физической культуры Клетнянской средней школы №2 имени Героя Советского Союза Н.В. Можаева Евгения Рединова и учителя информатики средней школы №4 города Новозыбкова Антона Тюрина.

Победителей и призеров наградили дипломами, памятными, подарками и цветами. Имя педагога, который представит Брянщину на заключительном этапе конкурса назовут в мае.