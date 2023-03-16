В «Россети Центр» рассмотрели возможности внедрения российских беспроводных решений для автоматизации контроля и учета электроэнергии

Фото: ПАО «Россети Центр» .

В Главном аналитическом центре ПАО «Россети Центр» в Москве состоялась демонстрация новейших разработок компании «Телематические Решения». Системы «ВАВИОТ» предназначены для развития беспроводной технологической сети и организации каналов связи в автоматизированных системах.

Современные технологии, внедряемые ПАО «Россети Центр» для учета электроэнергии, в том числе потерь, требуют использования каналов связи, способных справиться с постоянно растущим объемом передачи данных. Именно такие стандарты используются в представленных партнерами системах.

По поручению генерального директора энергокомпании Игоря Маковского специалисты Общества проведут оценку возможности внедрения беспроводных технологий передачи данных, чтобы одновременно обеспечить достижение высоких показателей по таким параметрам, как дальность, энергоэффективность и скорость их передачи.

«Мы активно используем и внедряем новые программные продукты на основе отечественных разработок. Важная часть этой работы касается систем учета. Беспроводные решения для автоматизации контроля и учета электроэнергии позволят нам сделать большой шаг к достижению одной из главных стратегических целей – снижению потерь до уровня технических, и, в конечном итоге, для обеспечения надежного электроснабжения наших потребителей», – отметил Игорь Маковский.