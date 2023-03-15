Игорь Маковский: «День клиента» стал эффективным инструментом взаимодействия с потребителями

Фото: ПАО "Россети Центр".

Для выстраивания конструктивного диалога с потребителями в регионах присутствия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" с конца 2022 года проводится «День клиента».

В формате еженедельной очной встречи директора филиалов и профильные руководители лично консультируют всех обратившихся по вопросам деятельности компании, в частности касающихся технологического присоединения к электрическим сетям.

Так, в 2022 году в рамках «Дня клиента» к специалистам компаний обратились 874 человека, а с начала этого года этим каналом взаимодействия воспользовались уже 603 клиента. При этом специалисты энергокомпании оперативно предоставили информацию и решения по 85% обращений, оставшиеся находятся в активной стадии исполнения.

«Несмотря на повсеместное главенство цифровых технологий, нельзя недооценивать преимущества живого общения. Личная вовлеченность и внимание к деталям позволяют найти оптимальное для клиентов решение в любой, даже самой нестандартной ситуации. Это закономерный результат открытого конструктивного диалога с потребителями, который мы готовы поддерживать не только с помощью развитой системы электронных сервисов, но и в формате личных встреч», - подчеркнул Игорь Маковский.