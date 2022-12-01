«Ростелеком» выступил партнером межрайонного хакатона «IT/VR-арена» в Брянской области

Фото: "Ростелеком".

Состязание в формате бизнес-игры состоялось 30 ноября на площадке центра цифрового образования «АЙТИ-куб» в г. Дятьково. Пять команд-участниц хакатона в течение трех часов разрабатывали сайт с заданным функционалом, создавали телеграм-бот и виртуальную экскурсию.

Также организаторами хакатона выступили Департамент образования и науки Брянской области и структурное подразделение детского технопарка «Мобильный технопарк «Кванториум», которое реализует дополнительные образовательные программы для школьников во всех районах области. «Ростелеком» обеспечил чемпионат высокоскоростным интернетом по технологии GPON. Кроме того, специалисты компании вошли в состав экспертной комиссии.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Мы всегда с интересом наблюдаем за инновационной образовательной деятельностью в Брянской области. Особенно приятно, что сегодня школьникам в райцентрах доступны цифровые форматы состязаний. Благодаря широкому покрытию сетью GPON в регионе “Ростелеком” без затруднений предоставил конкурсной площадке доступ в интернет на скорости 150 Мбит/с. Также мы с удовольствием поручили конкурсантам создание виртуальной экскурсии для брянского музея связи. В итоге победители приятно порадовали своими цифровыми компетенциями и представили экспертной комиссии интересные проекты».

Павел Михейченков, заведующий структурным подразделением ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» «Мобильный технопарк «Кванториум», председатель оргкомитета:

«В этом году мы успешно начали транслировать свои инновационные наработки на районных площадках дополнительного образования. Состоявшийся хакатон дал возможность участникам эффективно выстроить ролевое распределение внутри команд. Это позволило ребятам максимально погрузиться в профессиональную среду, а значит, они получили новый и ценный опыт. Мы благодарны “Ростелекому” за комплексную поддержку нашей инициативы».

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Фото: "Ростелеком".

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