На Брянщине с 1 декабря на 9 процентов увеличат тарифы на услуги ЖКХ

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области с 1 декабря этого года на 9 процентов увеличат тарифы на услуги ЖКХ. Такое решение приняли в Правительстве РФ для обеспечения «бесперебойной работы и развития инфраструктуры».

Предельный уровень индексации как для всех жителей России, таки Брянской области, составит не больше девяти процентов. В следующий раз услуги ЖКХ подорожают 1 июля 2024 года.

Окончательное решение об уровне индексации примут в регионах. В среднем ежемесячный платеж на одну семью из трех человек повысится на 324 рубля.