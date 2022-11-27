Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2022 9:07

На Брянщине с 1 декабря на 9 процентов увеличат тарифы на услуги ЖКХ

Это сделают для обеспечения «бесперебойной работы и развития инфраструктуры»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области с 1 декабря этого года на 9 процентов увеличат тарифы на услуги ЖКХ. Такое решение приняли в Правительстве РФ для обеспечения «бесперебойной работы и развития инфраструктуры».

Предельный уровень индексации как для всех жителей России, таки Брянской области, составит не больше девяти процентов. В следующий раз услуги ЖКХ подорожают 1 июля 2024 года.

Окончательное решение об уровне индексации примут в регионах. В среднем ежемесячный платеж на одну семью из трех человек повысится на 324 рубля.

КАРТИНА ДНЯ