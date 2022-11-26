Фото: "Брянская губерния".

В Брянске наградили шестерых лауреатов премии «Врач с большой буквы». Торжественная церемония прошла в региональном департаменте здравоохранения, сообщает «Брянская губерния».

Все шесть медиков трудятся кардиологами. В этом году звания удостоили женщин: Татьяну Приходько, Ольгу Столярову, Ирину Мельникову, Людмила Бельскую, Ирину Хотеенкову, Наталью Можейко. Эти врачи спасают пациентов, у которых острые формы сердечных болезней.

Победителей определили эксперты по нескольким показателям: количество случаев оказания медпомощи больным с острыми формами ИБС, соответствие проводимого лечения стандартам и клиническим рекомендациям.

Премия «Врач с большой буквы» является ежегодной. На Брянщине ее вручают уже в третий раз.