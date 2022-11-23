Закончи год на «отлично»: ООО «Газпром энергосбыт Брянск» поощрит добросовестных потребителей

Фото: ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» объявил о запуске акции «Отличный абонент». Ее участниками станут добросовестные потребители, которые вовремя оплачивают квитанции за электроэнергию. Десять бытовых абонентов, выполнивших условия акции на «отлично», получат ценные подарки.

Три простых шага

Акция «Отличный абонент» стартовала 1 ноября 2022 года. Главным условием участия в ней является отсутствие задолженности за потребленную электроэнергию перед ООО «Газпром энергосбыт Брянск». Для этого необходимо до 20го числа передать показания приборов учета и оплатить счета за электроэнергию в ноябре и декабре 2022 года. Сделать это можно как воспользовавшись интерактивным сервисом «Личный кабинет клиента», так и любым удобным для потребителя способом.

Вторым условием является наличие или получение договора энергоснабжения с ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на бумажном носителе в любом из центров обслуживания клиентов. Узнать адрес ближайшего офиса можно на сайте гарантирующего поставщика. При обращении в центр обслуживания собственнику необходимо иметь при себе паспорт, а вся процедура займет не более пяти минут.

Третье условие – переход на получение платежных документов по электронной почте. Филиал «Брянскэнергосбыт» предлагает отказаться от привычной бумажной квитанции в пользу электронной. Преимущества такого перехода уже оценили более 5 тысяч потребителей. Онлайнквитанция приходит на электронную почту в день формирования счета, ее невозможно потерять или испортить, а у посторонних лиц отсутствует возможность доступа к информации, указанной в платежном документе. Плюс ко всему, потребители спасают сотни деревьев от вырубки и снижают уровень загрязнения окружающей среды. Перейти на электронную квитанцию можно двумя способами: написав соответствующее заявление в центре обслуживания клиентов филиала «Брянскэнергосбыт» или воспользовавшись сервисом «Личный кабинет клиента» на сайте gesbb.ru (в личном кабинете в разделе «Профиль» перейти в «Подписки», в поле «Управление подписками» рядом с необходимым лицевым счетом выбрать «Получать квитанцию по электронной почте»).

Отличникам – умные колонки

Все потребители ООО «Газпром энергосбыт Брянск», которые выполнят три простых условия, автоматически станут участниками акции «Отличный абонент». Среди них 26 декабря гарантирующий поставщик с помощью программы случайного выбора чисел определит 10 победителей, а 27 декабря назовет имена «отличников». Они получат от гарантирующего поставщика умную колонку «Яндекс. Станция Лайт» с голосовым помощником.