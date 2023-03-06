Фото: Александр Богомаз.

Участника теракта в Брянской области обвиняют в организации покушения на руководителя "Царьграда" общественного деятеля Константина Малофеева. Преступление предотвратили сотрудники ФСБ. 38-летний Денис Капустин участвует в боевых действиях на Украине против российских войск.

Председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева планировать убить, подорвав его автомобиль. Самодельное взрывное устройство собирались пркрепить под машину. Такую же схему теракта применяли агенты украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.

- Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года на села в Брянской области, - говорят в пресс-службе ФСБ России. - При этом, несмотря на сделанные в сети Интернет заявления, что «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе, ребенка, а также занимались мародерством. Используя методы нацистов времен Великой Отечественной войны бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения.

По факту покушения на убийство Малофеева завели уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Участие в деятельности террористической организации» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». По факту нападения в Брянской области в отношении Дениса Капустина возбудили уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».