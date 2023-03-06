Плечом к плечу: ЛДПР объединяет волонтёров всей России ради Победы

Открытие швейной мастерской. Фото: пресс-служба партии ЛДПР.

Движение «Плечом к плечу», которое объединяет сотни тысяч волонтёров, создано в России. Его участники - обычные люди, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте. В этом движении не будет бюрократии или партсобраний, но каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу. Инициатором появления этого движения стала партия ЛДПР.

Фото: пресс-служба партии ЛДПР.

«На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу», - говорит лидер партии Леонид Слуцкий.

Полгода назад в партию ЛДПР обратились женщины из движения «Шьём для наших». Оно начиналось как инициатива нескольких активисток, а сейчас объединяет женщин в 150 городах России. Они шьют для участников СВО нательное бельё и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки. Многие участницы «Шьём для наших» присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт. Сами участницы движения называют себя «швейбатами».

Швейбаты начались с обращения идейной вдохновительницы проекта Элины Патыковой. Она – популярный блогер из Перми. С начала СВО записывает видеоуроки для всех, кто хочет помочь фронту, но не знает как.

Элина Патыкова. Фото: пресс-служба партии ЛДПР.

«Тысяча сердец хотят помогать, но не могут объединиться. Я в один день сказала мужу: «Давай создадим такой чат, чтобы люди объединились». Муж меня поддержал. Мы создали телеграм-канал «Шьём для наших». Так мы объявили первый сбор, закупили первый флис. Участвуют простые люди, они очень активно включаются.

Женщины по моим мастер-классам абсолютно без опыта могут сшить то, что сегодня нужно на фронте. Это так же просто, как сварить борщ. Стараемся, чтобы каждая женщина, которая хочет помочь, могла открыть мое видео и сшить. Мы помогаем солдатам адресно. Нам важно передавать им вещи напрямую. Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой - боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогли в этом», - рассказывает Элина Патыкова.

Фото: пресс-служба партии ЛДПР.

Партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, занимается логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех.

«На сегодняшний день мы отправили только из Перми уже 17 тысяч готовой продукции в зону СВО. Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий», - рассказывает Элина Патыкова.

Есть свой швейбат в Брянске – с сентября прошлого года он работает на территории бизнес-центра «Десна» на проспекте Станке Димитрова. Женщины-волонтёры работают там каждый день – шьют бельё, медицинские аптечки, одеяла для госпиталя, подсумки, балаклавы, плетут тактические браслеты и режут коврики. Не так давно – в середине февраля. брянские швейбатовцы совершили поездку под Херсон, куда доставили более тонны груза.

Есть свой швейбат в Брянске – с сентября прошлого года он работает на территории бизнес-центра «Десна» на проспекте Станке Димитрова.

«Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтёрам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие», - говорит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.

Фото: пресс-служба партии ЛДПР.

«Мы, партия ЛДПР, помогаем тем, кто работает для фронта. Часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И, если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу», - утверждает Леонид Слуцкий.