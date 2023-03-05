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Общество5 марта 2023 9:45

В Брянске прошел вечер памяти офицера Никиты Самойлова, погибшего во время спецопреации на Украине

Жизнь военнослужащего оборвалась в 2022 году в 27 лет
Надежда ПЕТРУНИНА
Жизнь офицера оборвалась в 27 лет в марте прошлого года.

Жизнь офицера оборвалась в 27 лет в марте прошлого года.

В Брянске прошел вечер памяти офицера, Героя Российской Федерации Никиты Самойлова, погибшего во время спецопреации на Украине. Мероприятие прошло 4 марта в концертном зале Детской школы искусств № 1 имени Т.П. Николаевой. Об этом сообщает «Брянская губерния».

Жизнь парня оборвалась в 27 лет в марте прошлого года.Он погиб при исполнении служебного долга во время СВО на Украине. Никита Самойлов был смертельно ранен в тот момент, когда пытался вывести роту из окружения.Посмертно нашего земляка наградили орденом Мужества.

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