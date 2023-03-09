На брянской трассе при столкновении автобуса с фурой погибли три человека

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Жуковском районе при столкновении автобуса с фурой погибли три человека. ДТП произошло 9 марта около 10 часов 15 минут на 165 километре федеральной трассы Орел-Смоленск. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По предварительной версии, водитель пассажирского автобуса «Хендай» не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения. Здесь он врезался в грузовой автомобиль «ДАФ».

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

- В ДТП погибли 31-летний водитель, а также одна из пассажиров автобуса и 62-летний водитель второго грузового автомобиля, - сообщают в полиции. – Еще шестерых пассажиров автобуса госпитализировали.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП. Устанавливают причины и обстоятельства автоаварии. Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза.

На месте ДТП находится прокурор Жуковского района Александр Азаровский. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- Прокуратура даст оценку исполнению законодательства, регламентирующего организацию безопасности дорожного движения в зимний период, а также действиям водителя в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств, - говорят в прокуратуре. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На место ДТП прибыли пожарно-спасательные расчеты.

- Личным составом ПСЧ и спасателями проводились работы по деблокированию пострадавшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.