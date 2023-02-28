Вместе с Еленой Кривцовой из департамента культуры ушла и Елена Марина, проработавшая здесь больше 20 лет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Из состава правительства Брянской области исключили экс-главу департамента культуры Елену Кривцову. Соответствующий указ об изменении в составе регионального правительства 22 февраля подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Данный пост Елена Кривцова занимала с 2015 года. Вместе с ней из департамента ушла и Елена Марина, проработавшая здесь больше 20 лет.