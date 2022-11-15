Компания из Брянска участвует в выставке производителей оборудования PulpFor

Фото: PulpFor.

Компания из Брянска «Режущий инструмент» участвует в выставке производителей оборудования для целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности PulpFor. Она проходит с 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге.

Брянская компания представит на выставке ножи и лезвия, предназначенные для производств санитарно-гигиенической продукции, бумаги и картона. Она поставляет высококачественные промышленные ножи для предприятий различных отраслей с 2007 года. Предприятие обладает широкими возможностями собственного производства.

- Исторически, большая часть оборудования на целлюлозно-бумажных комбинатах - производства западных компаний, поэтому в этой отрасли, как нигде, необходимо импортозамещение, - говорят организаторы выставки PulpFor. - В этом году в демонстрируемых продуктах и услугах четко прослеживается курс на импортозамещение и необходимость вводить в эксплуатацию новые решения для поддержания экономики и товарного предложения.

Кроме брянского производителя свои технологии, оборудования или услуги представят около 90 участников из России и дружественных стран. Среди производителей будут представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Нижегородской, Тамбовской, Самарской, Воронежской областей, Красноярского и Пермского края, Республик Татарстан, Карелия и Марий Эл.

Участники обсудят перспективы развития целлюлозно-бумажной промышленности в условиях санкций. Спикеры затронут вопросы импортозамещения, экспортного потенциала отрасли, технологической эффективности ЦБП, экологии, переподготовки кадров и работы индустрии в системе экономики замкнутого цикла.

В 2022 году выставка PulpFor отмечает тридцатилетие.