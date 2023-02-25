В Брянске предложили провести конкурс на герб области

Доработанный герб Фонда "Русская геральдика".

В Брянске общественники предложили провести открытый конкурс на герб области. Свои варианты символики региона уже представили губернатору и председателю облдумы фонд "Русская геральдика", который занимается созданием символики новых российских областей, Запорожской и Херсонской, геральдическая организация "Евразийский гербовый центр", специалисты которой разработали больше 200 гербов муниципальных образований и областей России. Предложили проекты гербов геральдист Игорь Афонасенко, авторская группа геральдистов, которые передали свои работы бесплатно.

Проект Игоря Афонасенко.

В следующем году Брянская область будет отмечать 80-летие. Необходимо будет создать большое количество сувениров, подарков, грамот. Для этого нужна официальная символика.

По словам Игоря Афонасенко, прошлый герб Брянской области придумал в конце 90-х годов действующий тогда губернатор Юрий Лодкин. Его утвердил региональный парламент, не посоветовавшись с Геральдическим Советом при Президенте РФ.

Фото: Василий Логунов.

Брянские власти сейчас решили утвердить герб, но у Совета возникли замечания.

- Администрация области герб менять будет, это вопрос решенный и возмущаться смысла нет, - говорит Игорь Афанасенков - Но вопрос весь в том, как это делается. По закону областная Дума не обязана проводить общественные слушания по этому вопросу, она рассчитывает внести лишь косметические корректировки - убрать серп и молот, изменить расположение лент, чтобы формально пройти под требования Совета. Но мы хотим, чтобы жители региона тоже приняли участие в обсуждении такой важной темы.