В Брянске почтили память героев, погибших во время спецоперации на Украине

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 23 февраля почтили память героев, погибших во время спецоперации на Украине. Также в Советском районе города на Центральном кладбище депутаты горсовета и заместители главы Брянской городской администрации возложили цветы к воинскому захоронению и на могилы брянцев, которые боролись за Победу в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Затем участники памятной акции переместились на Курган Бессмертия. Здесь они возложили цветы к стеле Воинской славы и почтили минутой молчания память воинов, ценою собственных жизней защищавших Отечество.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, в 9 часов на площади Партизан состоялся торжественный митинг. К Вечному Огню венки и цветы возложили руководители области и города.