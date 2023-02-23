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Общество23 февраля 2023 16:22

В Брянске почтили память героев, погибших во время спецоперации на Украине

Депутаты горсовета и представители городской администрации возложили цветы на их могилы
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 23 февраля почтили память героев, погибших во время спецоперации на Украине. Также в Советском районе города на Центральном кладбище депутаты горсовета и заместители главы Брянской городской администрации возложили цветы к воинскому захоронению и на могилы брянцев, которые боролись за Победу в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Затем участники памятной акции переместились на Курган Бессмертия. Здесь они возложили цветы к стеле Воинской славы и почтили минутой молчания память воинов, ценою собственных жизней защищавших Отечество.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, в 9 часов на площади Партизан состоялся торжественный митинг. К Вечному Огню венки и цветы возложили руководители области и города.

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