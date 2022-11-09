Более двух с половиной тысяч домохозяйств Брянска пользуются сервисами экосистемы «Ростелеком Ключ»

Фото: "Ростелеком".

В октябре «Ростелеком» подключил к платформе «Ростелеком Ключ» очередную брянскую новостройку. Все шесть подъездов многоквартирного дома по улице Строкина провайдер оборудовал умными домофонами и видеонаблюдением. Кроме того, специалисты компании установили видеокамеры на фасадах жилого комплекса (ЖК), в холлах и лифтах, а также два умных шлагбаума на въезде и выезде с территории многоэтажки.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Платформа “Ростелеком Ключ” – это современное цифровое решение для комфортного и безопасного проживания в городских квартирах. В Брянске преимущества сервиса уже успели оценить свыше 2 500 собственников жилья. В многоквартирном доме на Строкина под прицелом 20 видеокамер теперь находятся двор, зона парковки, лифты, лестничные площадки подъездов. С их помощью специалисты управляющей компании и жильцы ЖК смогут следить за происходящим на территории как онлайн, так и в облачном архиве записей с камер. Кроме того, собственники квартир смогут дистанционно открывать шлагбаум и впускать на территорию комплекса только знакомые им автомобили жителей и гостей».

Полина Сопова, директор ООО УК «Гарант Комфорт»:

«Наша управляющая компания нацелена на эффективное обслуживание городской многоэтажной застройки. Конечно, здесь не обойтись без новых технологий. За цифровыми решениями для дома на улице Строкина мы обратились в “Ростелеком”. Как результат, наша новостройка успешно оцифрована сервисами платформы “Ростелеком Ключ”: умные домофоны и шлагбаумы охраняют от нежелательных визитеров подъезды и придомовую территорию, а видеокамеры позволяют контролировать обстановку в ЖК в режиме 24/7. Все записи с камер хранятся в течение 14 дней в облаке, так что в случае нештатной ситуации мы сможем оперативно принять необходимые меры».

Дмитрий Зимин, житель многоквартирного дома:

«Искренне обрадовался появлению цифровых решений в нашем доме! Больше всего ждал видеонаблюдения. Еще до вселения в новую квартиру, во время ремонта, мне поцарапали на парковке машину. Найти тогда нарушителя не удалось. Зато теперь точно знаю: моя “ласточка” под присмотром камер».

Управлять домофоном и шлагбаумом, видеть изображение с камер придомовой территории, лифтов и холлов жители и представители УК могут через специальное приложение «Ростелеком Ключ». Оно позволяет собственникам квартир дистанционно открывать шлагбаум и двери подъезда. Кроме того, на экране смартфона пользователи могут увидеть звонящего в дверь и даже поговорить с ним. Функционал программы позволяет генерировать временные коды доступа на 24 часа.

Подробнее о продукте можно узнать по телефону единого контакт-центра «Ростелекома» 8 800 301 05 50 и на сайте провайдера.