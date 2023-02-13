Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 февраля 2023 13:00

Пятерых жителей Брянска будут судить за незаконную банковскую деятельность с доходом 10 млн рублей

Организованная группа действовала с 2015 по 2022 год
Марина АНТОНОВА

В Брянске пятерых местных жителей будут судить за незаконную банковскую деятельностью В организованную группу входили три женщины и два мужчины. Их также обвиняют в изготовлении поддельных платежных распоряжений о переводе денег, в образовании юридического лица через подставных лиц. Уголовное дело будут рассматривать в Бежицком районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с 2015 по 2022 года члены банды через подконтрольные им юридические лица в офисах в Брянске организовали «обналичивание» денег и передачу их клиентам. За каждую незаконную операцию нелегальные банкиры брали комиссию - не меньше 4%. Общая сумма дохода превысила 10 миллионов рублей.

- Противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками полиции, - говорят в прокуратуре.

КриминалКАРТИНА ДНЯ