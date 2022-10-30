Фото: "Жуковские новости".

В брянской Жуковке простились с капитаном Кириллом Алдухиным, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом сообщают «Жуковские новости».

На церемонии прощания присутствовали сослуживцы, родственники, соседи, друзья погибшего капитана.

- Если бы не такие ребята, как Кирилл, сейчас укронацисты были бы на нашей земле и творили ты такое же беззаконие и жестокость, которые они творят там, где ступает их нога, - сказал венный комиссар Андрей Фролов.

- Он - герой, и здесь нечего больше сказать, - произнес сослуживец Кирилла Алдухина майор Андрей Гладченко.

А в памяти соседей и земляков Кирилл навсегда останется светлым лучезарным парнем, излучающим добро.

Фото: "Жуковские новости".

Героя похоронили со всеми почестями. Над гробом провели обряд сложения Государственного флага России. Эта церемония состоит из 13 шагов и проводится в знак глубокого уважения государства и признания заслуг перед Отечеством. Свернутый флаг передали родителям героя.

Под звуки гимна и оружейный салют тело гвардии капитана Кирилла Сергеевича Алдухина предали земле.