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Общество30 октября 2022 9:30

В Брянской области 31 октября ожидают мокрый снег с дождем

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области 31 октября ожидают мокрый снег с дождем. При этом ветер подует со скоростью до 18 метров в секунду. Об этом жителей региона предупреждают в пресс-службе ГУ МСЧ России по Брянской области.

Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Возможны нарушения электроснабжения, ухудшение дорожных условий, обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждение крыш зданий и жилых домов.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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