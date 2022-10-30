Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области 31 октября ожидают мокрый снег с дождем. При этом ветер подует со скоростью до 18 метров в секунду. Об этом жителей региона предупреждают в пресс-службе ГУ МСЧ России по Брянской области.

Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Возможны нарушения электроснабжения, ухудшение дорожных условий, обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждение крыш зданий и жилых домов.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.