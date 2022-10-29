Брянские Росгвардейцы отмечают профессиональный праздник

Лучшим сотрудникам и работникам службы вручили ведомственные награды, грамоты и благодарности. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянской области, как и во всей стране, 29 октября отмечают 70-летнюю годовщину со дня образования. вневедомственной охраны Росгвардии. Начальник регионального ведомства поздравил сотрудников, работников и ветеранов вневедомственной охраны с профессиональным праздником. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

- За 70 лет был пройден большой и нелегкий путь становления и развития, - отметил генерал-майор полиции Иван Ванчугов. - Из года в год шло совершенствование структуры и технического оснащения службы, был накоплен бесценный опыт, сложились свои собственные традиции. На протяжении всех лет существования подразделения вневедомственной охраны профессионально, оперативно и надежно выполняли задачи по защите граждан России, обеспечению сохранности имущества граждан и укреплению правопорядка. От всей души желаю всему личному составу вневедомственной охраны крепкого здоровья, счастья, благополучия, жизненной стойкости, выносливости, успехов в работе и профессионализма.

Лучшим сотрудникам и работникам службы вручили ведомственные награды, грамоты и благодарности.

Служба вневедомственной охраны в Брянской области была создана 17 апреля 1954 года. В соответствии с указом президента России, с 2016 года подразделения вневедомственной охраны включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сейчас подразделения вневедомственной охраны ФГКУ «УВО ВНГ России по Брянской области» обеспечивают охрану больше 9700 объектов и мест проживания и хранения имущества граждан.

Ежедневно на маршруты патрулирования заступают группы задержания сотрудников вневедомственной охраны практически во всех муниципальных районах Брянской области.

За истекший период текущего года экипажами групп задержания осуществлено почти девять тысяч выездов, из них около пяти тысяч выездов по проверке причин поступления сигналов тревога с охраняемых объектов.

За совершение правонарушений задержано около 1500 граждан. Пресечено 145 правонарушений, совершенных на охраняемых объектах и МПХИГ. За совершение противоправных деяний, содержащих признаки состава преступления задержано 158 лиц. Из общего количества задержанных

основную массу составляют задержанные по статье «Кража». Задержано 6 лиц, находящихся в розыске. Краж с охраняемых объектов не допущено.

Сотрудники вневедомственной охраны не редко помогают людям оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Многие сотрудники награждены ведомственными и государственными наградами за отличие в несении службы и проявленную отвагу.