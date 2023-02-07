В Брянской области 2588 мобилизованным выплатили по 200 тысяч рублей

В Брянской области 2588 мобилизованных в 2022 году получили единоразовую выплату в 200 тысяч рублей. Из бюджета на эти цели потратили 517,6 миллиона рублей, рассказал директор регионального департамента семьи, социальной и демографической политики Евгений Петров на заседании профильного комитета в облдуме.

- Обеспечение лекарствами, медицинская помощь, оформление в детские сады, трудоустройство – эти и другие проблемы участников специальной военной операции оперативно отрабатываются и решаются брянскими профильными службами, - отметил Евгений Петров.

Кроме поддержки региональных властей военнослужащие продолжают получать помощь от неравнодушных брянцев, руководителей различных предприятий и общественных организаций.