Фото: пресс-служба УМВД Росси по Брянской области.

В Брянской области стартовал конкурс «Леди в погонах-2023». На предварительном этапе в нем участвуют 29 сотрудниц органов внутренних дел. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Фото очаровательных «леди в погонах» опубликовали на официальном сайте регионального УМВД. Каждый желающий может проголосовать за понравившуюся участницу.

Фото: пресс-служба УМВД Росси по Брянской области.

Согласно условиям конкурса, пять девушек, набравших наибольшее количество голосов, попадут в финал. Им нужно будет показать свои профессиональные навыки, а также проявить себя с творческой стороны. Победительницу и призеров наградят накануне 8 Марта.

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