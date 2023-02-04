Фото: "Маяк32".

Брянского фельдшера Алексея Рубцова наградили медалью Суворова.Гвардии младший сержант, фельдшер мотострелковой роты 488 мотострелкового полка оказывает квалифицированную помощь российским военнослужащим во время специальной военной операции на Украине. Высокую награду выпускник Новозыбковкого медицинского колледжа получил за мужество и героизм, сообщает издание «Маяк 32».

Фото: "Маяк32".

Алексей Рубцов родился в Злынке. После окончания школы поступил в Новозыбковский медицинский колледж по специальности «лечебное дело». Затем его призвали в ряды вооруженных сил Российской Федерации. С 24 февраля прошлого года Алексей находился в зоне СВО. Он выполнял свою главную задачу – спасал жизни людей.

Учителя отзываются об Алексее, как о неравнодушном, отзывчивом человеке.