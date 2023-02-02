Жителей приграничных районов Брянской области могут отселить из-за обстрелов

Фото: Александр Богомаз.

Жителей приграничных районов Брянской области могут отселить из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом говорили на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, которое провел президент Владимир Путин. Оно состоялось 1 февраля в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля. В нем участвовал, в том числе, и брянский губернатор Александр Богомаз.

- В настоящее время в Белгородской, Курской, Брянской областях мы столкнулись с ситуацией, когда требуется расселение жителей в связи с прямой угрозой их жизни, - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. - Поэтому существующие механизмы поддержки при обычных ЧС, которые мы применяли, не всегда представляется возможным использовать на этих территориях.

Самая сложная ситуация в Белгородской области, поэтому здесь уже отселили 3700 человек. В Брянской и Курской проработали объем затрат с местными властями. В правительстве подготовили проект распорядительного документа по поводу возможности отселения с обстреливаемых территорий.

Брянский губернатор доложил президенту, что область обстреливалась с начала спецоперации 272 раза.

- Это и артиллерийские обстрелы, и миномётные обстрелы, авиаудары, - отметил глава региона. - Всего за это время были ранены 22 человека, 4 человека погибли.