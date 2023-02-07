Студенты приглашают в Брянский базовый медицинский колледж

София ЕВСТРАТОВА (в центре) с группой волонтеров-медиков.

Студенты Брянского базового медицинского колледжа успешны и в освоении своей будущей профессии, и в творческих, и в спортивных делах.

Специальность «Лечебное дело», квалификация «Фельдшер»

Таким примером служит Наталья Беляцкая, студентка 3-го курса специальности «Лечебное дело». Наталья не только хорошо учится, но и увлекается шахматами.

Наталья Беляцкая отрабатывает навыки ЭКГ.

Она рассказывает:

– В 2022 году я стала бронзовым призером IV Всероссийской летней спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций по дисциплине «Шахматы». Данный вид спорта развивает интеллектуальные способности.

В профессии фельдшера навыки коммуникации играют первостепенную роль. Для медицинского работника важно уметь налаживать контакты с людьми, уметь убеждать, договариваться и настаивать на своем. А шахматы активно задействуют участки мозга, ответственные за владение языком и коммуникацией.

Кроме того, в основе игры в шахматы лежит сложная многоуровневая логика, функционирующая по своим строгим законам и правилам, и феномен шахмат заключается в активном стимулировании нестандартного мышления, что является необходимым условием формирования клинического мышления фельдшера.

Фельдшеру в своей деятельности приходится думать, анализировать получаемую от пациента и при объективном обследовании информацию, свои мысли и действия при постановке диагноза, принятии решений и выполнении медицинских манипуляций.

Игра в шахматы помогает при обучении медицинской профессии, так как тренирует память, развивает внимательность, системное мышление. Недаром шахматы называют тренажером человеческого интеллекта.

Специальность «Стоматология», ортопедическая квалификация «Зубной техник»

Иван Черненок, студент 3-го курса специальности «Стоматология ортопедическая», призер профессиональной олимпиады среди будущих зубных техников области, совмещает учебу с работой в стоматологической клинике, занимается рукопашным боем, спортивным туризмом, пишет картины масляными и акриловыми красками. Полагает, что получить достойное профессиональное образование можно в Брянском базовом медицинском колледже. Для этого необходимо иметь большое желание стать востребованным специалистом, высокую трудоспособность, много работать над собой.

Иван Черненок,студент 3-го курса специальности «Стоматология ортопедическая», призер профессиональной олимпиады среди будущих зубных техников области.

Специальность «Фармация», квалификация «Фармацевт»

– Меня зовут Анастасия Саблина, являюсь студенткой 3-го курса специальности «Фармация». В этом учебном году мне была назначена стипендия Правительства Российской Федерации, так как хорошо проявила себя в учебе.

Мне нравится выбранная мною профессия и учебное заведение. Преподаватели колледжа не только увлекательно ведут занятия, но и рассказывают нам самые последние достижения фармации, учат нас работать на современном оборудовании. Наши аудитории оснащены всем необходимым, благодаря этому мы получаем хорошие, глубокие знания и можем быстро освоиться на рабочем месте фармацевта в аптеке.

Анастасия Саблина за химическими опытами.

Помимо учебы участвую в общественной жизни колледжа, в олимпиадах; коллективом нашей группы мы посещаем театры и музеи. Я была призером межрегиональных олимпиад по химии, физике, иностранному языку, обществознанию и ботанике.

В нашем колледже есть все возможности заниматься научно-исследовательской работой. Моя работа «Фитохимический анализ корня женьшеня, культивируемого в Брянской области» заняла первое место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ.

В свободное время люблю заниматься чтением, часто хожу в библиотеку, принимаю участие в конкурсах чтецов и других мероприятиях библиотек. Например, в межрегиональном онлайн-конкурсе чтецов произведений А. К. Толстого, посвященном 205-летию со дня рождения поэта, заняла первое место.

Тем, кто тоже хочет стать фармацевтом, но еще не принял решение, советую не бояться трудностей. Безусловно, профессия фармацевта занимает важное место в медицине и обществе в целом. Если вы действительно хотите стать фармацевтом и помогать людям, то учеба будет для вас интересной и увлекательной.

Специальность «Сестринское дело», квалификация «Медицинская сестра/Медицинский брат»

Студент 4-го курса, будущий медицинский брат Даниил Бондаренко не только успешно овладевает профессиональными знаниями и умениями, но и имеет активную жизненную позицию, занимается спортом – в колледже два спортивных зала, спортивная площадка. Профессиональной задачей медицинского работника, обладающего необходимыми знаниями и волей, является оказание помощи больному и здоровому человеку.

– Если вы думаете, что в медицинском колледже мы получаем только специальные знания, то вы ошибаетесь. Только за пару последних месяцев, помимо учебы, принял участие во Всероссийском правовом юридическом диктанте, прошел тестирование в рамках общероссийской акции «Тотальный тест «Доступная среда – 2022», сдал личный финансовый зачет, выполнил всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности единого урока безопасности в сети Интернет, написал «Большой этнографический диктант – 2022», набрав 100 их 100 баллов, поучаствовал в студенческом зачете Ассоциации студенческих спортивных клубов России в рамках Всероссийского проекта «Вокруг спорта», получив «золотой знак» и сертификат к нему, получаю дополнительное профессиональное образование по направлению «Рентгенология».

Специальность «Акушерское дело», квалификация «Акушер/Акушерка»

– Я, София Евстратова, студентка 3-го курса специальности «Акушерское дело». Выбранная мною профессия акушера, несомненно, способна приносить глубокое удовлетворение, так как связана с рождением детей. На мой взгляд, специальность, по которой я обучаюсь в колледже, открывает ряд профессиональных перспектив и положительно оценивается в обществе. Вместе с тем работа акушерки ответственна и сложна, так как от этого специалиста зависят две жизни – матери и ребенка, будущее благополучие семьи. Поэтому от акушерки требуются глубокие медицинские знания. Как будущий специалист стараюсь достичь высоких результатов в учебной, научно-исследовательской деятельности. На сегодня я получаю стипендию имени Героя Советского Союза, выпускника колледжа И. Г. Кобякова.

Работа акушера, как и деятельность любого другого медицинского работника, заключается в оказании квалифицированной медицинской помощи. У представителей этой профессии глубокие профессиональные знания и умения должны сочетаться с такими личностными качествами, как человеколюбие, терпеливость, доброжелательность. Я стремлюсь развивать в себе эти качества: в настоящее время являюсь добровольцем местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Лидером в жизни добровольческого отряда стала в 2020 году. Организую акции разных направлений, в частности направления здорового образа жизни, и активно участвую в них. 5 декабря 2022 года – в День добровольца – была награждена грамотой департамента внутренней политики Брянской области за личный вклад в развитие добровольческого движения и участие в реализации социальных проектов на территории Брянской области. Быть добровольцем – это труд, подчас крайне сложный и изнуряющий, но всегда благодарный. Отдавая, мы получаем намного больше.

Специальность «Лабораторная диагностика», квалификация «Медицинский лабораторный техник»

– Меня зовут Ольга Друзькина, учусь на 3-м курсе по специальности «Лабораторная диагностика», получаю повышенную академическую и именную стипендию профсоюза работников здравоохранения Брянской области, занимаюсь волонтерской деятельностью, планирую принять участие в чемпионате профессионалов. По моему мнению, нет лучшей профессии, чем медицинский лабораторный техник, потому что невозможно поставить точный диагноз без лабораторных исследований: клинических, бактериологических, биохимических, молекулярно-генетических, гистологических. Это профессия настоящего и будущего.

Приглашаем всех, кто хотел бы связать свою профессиональную жизнь с медициной, поступать в Брянский базовый медицинский колледж и на День открытых дверей 8 апреля 2023 года в 11 часов по адресу: город Брянск, улица Клубная, дом 3, электронная почта: medcollege32@yandex.ru, сайт: http://medcollege.brkmed.ru.

Лицензия серия 32Л01 №0002490 рег.№3761 от 30 сентября 2015 года.