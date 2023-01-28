В брянской кадетской школе открыли «Парту Героя» капитана Кирилла Данечкина

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В брянской кадетской школе имени Героя России Валерия Шкурного открыли «Парту Героя» в честь кавалера ордена Мужества офицера Министерства обороны РФ капитана Кирилла Данечкина. Он погиб в марте 2022 года, выполняя боевое задание в составе 205-ой мотострелковой бригады в ходе специальной военной операции. Награжден орденом Мужества посмертно. Торжественное открытие парты состоялось 26 января. Открыл ее Герой России полковник полиции Андрей Фроленков, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

На парте разместили фото и биографию Кирилла, с описанием его боевого пути. Парту Героя установили в классе, где учился Кирилл. Право сидеть за ней предоставят ученикам за отличия в учебе, спорте и активное участие в жизни школы.

Кирилл Васильевич Данечкин поступил в Брянскую кадетскую школу в 2006 году. После 11 классов учился в Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского в Смоленске.