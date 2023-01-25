В Брянске арестовали экс-начальницу службы занятости по подозрению в хищении бюджетных средств

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске арестовали экс-начальницу регионального управления государственной службы по труду и занятости населения по подозрению в хищении бюджетных средств. По уголовному делу проходят ее бывший заместитель и бывший директор Регионального учебного центра.

Начальницу и зама арестовали на месяц и пять дней. Директору центра назначили домашний арест. Меру пресечения выбрали 24 января в Советском районном суде, сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. Постановления суда пока не вступили в законную силу.

По версии следствия, обвиняемые похитили бюджетные деньги, которые выделили на обучение предпенсионеров.

- Уголовное дело завели по статье "Мошенничество" в конце 2022 года, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. - Следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.

Напомним, начальница службы занятости Наталья Новикова покинула свой пост после новогодних праздников в 2023 году. Она проработала в должности больше восьми лет.