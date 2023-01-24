Портреты лучших работников украсили холл Брянскэнерго

Фото: ПАО «Россети Центр» .

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» обновилась Доска Почета.

Традиционно на нее помещаются портреты лучших сотрудников энергопредприятия по итогам работы за год – тех, кто внёс наибольший вклад в развитие электросетевого комплекса региона.

Ее обновляют ежегодного в конце уходящего года.

В конце 2022 года принято решение о занесении на Доску Почёта "Брянскэнерго" следующих сотрудников:

– Андрея Гришина – мастера Трубчевской бригады Клинцовского участка службы подстанций управления высоковольтных сетей;

– Максима Жиденко – начальника Восточного участка службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии;

– Андрея Зарова – электромонтера бригады по эксплуатации распределительных сетей Трубчевского РЭС;

– Александра Кирющенкова – мастера Суземской бригады Брянского участка службы линий электропередач управления высоковольтных сетей;

– Дмитрия Климова – главного инженера Брянского РЭС;

– Александра Литвякова – электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств Почепской бригады Клинцовского участка службы подстанций управления высоковольтных сетей;

– Игоря Макарова – водителя автомобиля центрального участка службы механизации и транспорта управления обеспечения производства;

– Николая Локтика – электромонтера оперативно–выездной бригады Почепского РЭС;

– Михаила Молчана – ведущего инженера отдела эксплуатации и развития систем учета управления реализации услуг и учета электроэнергии;

– Сергея Овсянникова – электромонтера оперативно–выездной бригады Унечского РЭС;

– Сергея Пикатова – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий службы эксплуатации зданий и сооружений управления обеспечения производства;

– Михаила Сенькова – водителя автомобиля центрального участка службы механизации и транспорта управления обеспечения производства;

– Игоря Симочкина – инженера категории Брянского участка службы диагностики;

– Сергея Скоробрехи – заместителя главного инженера по эксплуатации;

– Марины Соколовой – инженера отдела работы с оперативным персоналом диспетчерской службы центра управления сетями;

– Александра Хомякова – электромонтера по эксплуатации электросчетчиков отдела учета электроэнергии и оптимизации потерь Суражского РЭС;

– Ивана Фадеева – мастера Карачевской бригады Брянского участка службы подстанций управления высоковольтных сетей;

– Дмитрия Филинкова – заместителя начальника Дятьковского РЭС по реализации услуг;

– Александра Филичкина – электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Севского РЭС.

Энергетикам, фамилии которых занесены на Доску Почёта, вручены соответствующие свидетельства. Всего в 2022 году наградами различного уровня награждены 290 сотрудников Брянскэнерго: 5 человек – министерскими, 48 сотрудников – наградами Россети Центр, Ассоциации «Эра России», 47 человек – наградами филиала, 160 работников – грамотами и благодарностями администрации Брянской области и города Брянска, Губернатора Брянской области, Брянской областной Думы, муниципальных образований.

«Количество наград разного уровня у сотрудников Брянскэнерго растет с каждым годом, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Это говорит о росте уровня профессионализма у персонала. Энергетиков всегда отличало стремление к самосовершенствованию в профессии, что является немаловажным условием для того, чтобы должным образом выполнять главную функцию – обеспечивать надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей региона».