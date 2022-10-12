Игорь Маковский и Татьяна Диесперова подписали соглашение о развитии энергоэффективных отечественных технологий

Фото: ПАО «Россети Центр».

В рамках мероприятий Российской энергетической недели-2022 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве для развития энергоэффективных отечественных технологий между ПАО «Россети Центр» и НПК АВТОПРИБОР. Подписи в документе поставили генеральные директора предприятий – Игорь Маковский и Татьяна Диесперова.

Примером таких технологий являются силовые трансформаторы среднего класса напряжения с сердечником из аморфной стали. Опытно-промышленную эксплуатацию на электросетевых объектах компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за 1,5 года прошли 18 таких трансформаторов, и теперь инновационное оборудование готово к серийным поставкам. Благодаря применению особой стали и треугольной пространственной конфигурации удалось снизить потери холостого хода более чем на 70%. Применение таких трансформаторов на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных путей снижения технических потерь.

«Для НПК АВТОПРИБОР подписание соглашения с «Россети Центр» – важный шаг на пути развития сотрудничества с одной из крупнейших компаний в электроэнергетической отрасли. Реализация подобных совместных проектов создаёт условия для ускорения серийного выпуска инновационного российского оборудования, которое уже имеет подтвержденный опыт применения и позволяет решать реальные задачи энергетики», – заявила Татьяна Диесперова.

«Мы активно внедряем энергоэффективное оборудование и применяем инновационные технологии для снижения потерь в сетях. Это позволяет решать нашу основную задачу по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей в 20 регионах России», – подчеркнул Игорь Маковский.