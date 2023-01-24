Фото: "Брянский троллейбус".

В Брянске к 2024 году появится три магистральных маршрута троллейбуса: №12, №13 и №14. Об этом рассказал начальник отдела по транспорту Игорь Чубчиков на пресс-конференции в Брянской городской администрации.

Один из маршрутов, №14 "Юрфак БГУ - 10-й микрорайон", уже работает в таком режиме. На него пустили троллейбусы "Адмирал", закупленные по льготному лизингу. Троллейбус №14 ходит с шести часов утра. В десять часов вечера последний рейс отходит от конечной. Интервалы доходят до 20 минут, в час пик - не больше 10 минут.

С сентября 2023 года на 12-м маршруте, который ходит от Камвольного комбината до Телецентра, будет работать 17 машин. Он станет магистральным.

- Троллейбус №13 "улицы Горбатова - Бульвар Щорса" у нас стоит в планах на 2024 год, - говорит Игорь Чубчиков. - Но мы попробуем его перенести на 2023 год. Все три маршрута уже заявлены в Министерство транспорта, по ним оформлены документы.

На 13-м маршруте будет ходить 10 новых троллейбусов. Всего на трех маршрутах получается 41 троллейбус, закпленный по программе льготного лизинга.

О возобновлении троллейбуса №3 речь идет только о подвозочных рейсах в час пик. Его маршрут, по словам чиновником, дублируется автобусом №25, который не справляется с потоком пассажиров по утрам и вечерам.

К 2024 году планируют запустить новый троллейбус №7 "Мясокомбинат - Юрфак БГУ". Сначала рейсы на маршруте будут также подвозочными.

- Для того, чтобы пустить новые троллейбусы на второй Брянск, необходимо реконструировать тяговую подстанцию, которая питает Фокинский район, а также заменить контактную сеть, - рассказала директор МУП "БТУ" Наталья Назарова. - Это планируется сделать в этом году.

Сейчас на улицах Брянска работает 58 троллейбусов. С октября 2023-го в рейсы выйдет 71 машина. В планах полностью заменить троллейбусный парк и обновить инфраструктуру. Для этого необходимо закупить 100 новых троллейбусов.

Контракт с вологодским предприятием на поставку 34 троллейбусов расторгать не стали. В конце прошлого года по договору не доплатили около 20 миллионов рублей – это были штрафные санкции за несвоевременную поставку товара. На аукционе в начале 2022 года поставщик снизил цену до 17 миллионов рублей за один троллейбус. Сейчас одна машина обойдется не меньше 24 миллионов рублей. Поэтому мэрия будет пытаться в первом квартале 2023-го получить оставшиеся машины.

В городе в прошлом году заменили половину контактной сети для троллейбуса, реконструировали четыре тяговые подстанции, закупили спецтехнику для обслуживания троллейбусов, обновили мойку под новые машины, заасфальтировали первое депо на проспекте Станке Димитрова. Второе депо в Бежицком районе задействовать пока не будут. После модернизации один ретро-троллейбус обещают оставить в качестве музейного экспоната.