ВТБ Лизинг предлагает автомобили Haval со скидкой до 150 000 рублей

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ВТБ Лизинг предлагает популярные кроссоверы Haval 2022 года выпуска, находящиеся на складе дилерских центров марки, на специальных условиях, которые включают в себя скидки в размере 100 тыс. рублей на модель Jolion и 150 тыс. рублей на модели F7/F7x и Dargo. Предложение действительно до 31 января 2023 года.

При финансовой аренде стильного городского кроссовера Haval Jolion сроком на 5 лет с авансом 49% ежемесячный платеж составит от 23,207 тыс. рублей в месяц. При этом экономия на налогах для компаний на общей системе налогообложения превысит 750 тыс. рублей. Для среднеразмерного кроссовера Haval F7 при аналогичных условиях финансирования ежемесячный платеж составит от 27,725 тыс. рублей в месяц, а экономия на налогах достигнет 900 тыс. рублей*.

Обновленная программа ВТБ Лизинг распространяется на бестселлеры российского авторынка. По данным агентства «Автостат», городские продажи Haval Jolion в 2022 году выросли на 95%, что является наилучшим показателем в легковом сегменте. Марка Haval занимает также лидирующие позиции в корпоративных продажах. В частности, в портфеле ВТБ Лизинг количество сделок с моделью Jolion за прошедший год выросло более чем в 8,5 раз, а F7 – в 3,5 раза.

Подать заявку на лизинг автомобилей Haval юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

* - расчеты являются предварительными, предложение не является офертой (в соответствии со ст. 435, ст. 437. ГК РФ) и не влечет за собой обязательств по заключению договора на указанных условиях.