Брянцы оформили в ВТБ ипотеку на 3,1 млрд рублей

Фото: ВТБ.

По итогам 2022 года жители Брянской области получили в ВТБ более тысячи ипотечных кредитов на 3,1 млрд рублей. Средний размер займа в регионе превысил 3 млн рублей. Около четверти сделок пришлось на льготные госпрограммы. В целом по стране банк выдал 208 тыс. жилищных займов на сумму 964 млрд рублей.

Значительная часть сделок по ипотечным программам заключалась в декабре. Брянцы за последний месяц года оформили в банке займов на 541,4 млн рублей. Высокий спрос связан с сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, делавших скидки перед праздниками. Также важным фактором оказалось завершение работы госпрограмм по старым условиям.

В течение года одним из драйверов роста ипотечного кредитования в регионе оставались льготные госпрограммы. Возможностями «Семейной ипотеки» за год воспользовались многие жители области – они получили займы на 291 млн рублей. Программа «Ипотека с господдержкой-2020» позволила брянцам приобрести квартиры на 389 млн рублей. Также банк предоставил займы на 16,3 млн рублей на покупку жилья специалистам в сфере IT.

«Льготные программы открывают перед брянцами новые возможности приобретения жилья. В 2022 году примерно каждая четвертая сделка по ипотеке в регионе заключалась на льготных условиях. Продление действия программ господдержки, расширение числа их потенциальных участников стимулирует спрос на рынке недвижимости. В текущем году мы ожидаем динамичного развития всего сектора девелопмента и связанных с ним отраслей», – отметил Дмитрий Панов, управляющий ВТБ (ПАО) в Брянской области.

ВТБ в 2022 году продемонстрировал второй в своей истории результат по продажам ипотеки. Ипотечный портфель банка на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись на 16%.

По прогнозам, в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты – благодаря модернизации госпрограмм и дальнейшей цифровизации.