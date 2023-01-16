Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

С 17 января открывается автобусный маршрут №13К «Брянск-II – Ковшовка». Маршрут решили открыть по просьбам жителей Фокинского района. Об этом 16 января сообщают в пресс-службе Брянской городсуой администрации.

Автобусы по маршруту №13К «Брянск-II – п. Ковшовка» будут курсировать по рабочим дням. Рейсы будут выполнять каждые полчаса.

Также в мэрии города сообщили и о проработке вопроса оптимизации графиков движения маршрутных такси №3.1 и №3.2.

- Городской отдел по транспорту вместе с перевозчиками проработает расписание маршруток в вечерние и утренние часы, - говорят в горадминистрации. - Это позволит жителям планировать свои поездки, зная точное время прибытия и отправления транспорта.

Время отправления автобуса 13К «Брянск-II – п. Ковшовка от конечных пунктов:

- «Брянск-2»: 6.45, 7.15, 7.45, 8.42, 9.14, 9.43, 10.11, 10.46, 11.14, 12.14, 12.44, 13.14, 13.44, 14.14, 14.44, 15.14, 16.14, 16.44, 17.14, 17.44.

- «п. Ковшовка»: 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 9.57, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.10.