В новый год с обновленным автопарком

Фото: ПАО «Россети Центр».

Для повышения надежности электроснабжения потребителей и оперативности ликвидации последствий нештатных ситуаций 11 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в начале года получили новые автомобили.

В продолжение системной работы по обновлению и пополнению автопарка специалистам «Белгородэнерго» вручили 52 новых автомобиля «ГАЗ Соболь». Техника повышенной проходимости поступит в оперативно-выездные бригады и подразделения по учету электроэнергии и оптимизации потерь Белгородского, Ракитянского, Ровеньского, Яковлевского РЭС и Белгородских электрических сетей.

Бригадные автомобили также пополнили парки «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Нижновэнерго», «Орелэнерго», «Тулэнерго». Помимо этого, в филиалы была поставлена и другая техника: брянские энергетики получили бурильно-крановые машины и передвижные мастерские, тульские и владимирские – автогидроподъемники, в Орле, Липецке и Кирове появились дополнительные мульчеры.

Техническая оснащенность «Нижновэнерго» была дополнена передвижной электротехнической лабораторией. Также в три филиала поступили бурильно-крановые машины. 5 снегоходов теперь будут находится на службе у Кировских энергетиков, а снегоболотоход – во Владимирской области.

Всего в декабре 2022 года и начале января 2023 года автопарки филиалов были пополнены 125 единицами техники.

«Наличие современного автотранспорта и спецтехники повышает эффективность нашей работы, а также позволяет создать комфортные, а главное – безопасные условия труда для сотрудников. И конечно, обновление автопарка – необходимое условие для надежного электроснабжения жителей, в том числе в отопительный период», – отметил генеральный директор компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.