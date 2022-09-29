В Брянске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив»

Фото: департамент ФК и спорта Брянской области, скриншот видео.

В Фокинском районе Брянска 29 сентября открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив». Объект возводили в 2021 году в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта «Демография». Стоимость объекта превышает составляет 101 миллион рублей. Объем субсидии из федерального бюджета составил больше 96 миллионов рублей. Об этом сообщают в департаменте физической культуры и спорта Брянской области.

ФОК построили для проведения спортивных тренировочных занятий и соревнований по спортивной борьбе. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Локомотив» два этажа.

На первом находятся помещения для тренеров и медицинский кабинет, а также санузлы для посетителей, раздевалки и гардеробные. На втором - зал площадью около 200 квадратных метров. Также в здании есть спортивный зал площадью 600 квадратных метров. В нем есть раздвижные телескопические трибуны на 95 посадочных мест и 5 мест для маломобильных граждан.