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Общество29 сентября 2022 13:36

В Брянске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив»

Стоимость строительства превысила 101 миллион рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: департамент ФК и спорта Брянской области, скриншот видео.

Фото: департамент ФК и спорта Брянской области, скриншот видео.

В Фокинском районе Брянска 29 сентября открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив». Объект возводили в 2021 году в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта «Демография». Стоимость объекта превышает составляет 101 миллион рублей. Объем субсидии из федерального бюджета составил больше 96 миллионов рублей. Об этом сообщают в департаменте физической культуры и спорта Брянской области.

ФОК построили для проведения спортивных тренировочных занятий и соревнований по спортивной борьбе. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Локомотив» два этажа.

На первом находятся помещения для тренеров и медицинский кабинет, а также санузлы для посетителей, раздевалки и гардеробные. На втором - зал площадью около 200 квадратных метров. Также в здании есть спортивный зал площадью 600 квадратных метров. В нем есть раздвижные телескопические трибуны на 95 посадочных мест и 5 мест для маломобильных граждан.

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