Могли открыть, но не открыли

Фото: Анатолий Бугаев.

День города Брянска празднуют 17 сентября. Как правило, к этому времени стараются завершить масштабные строительные проекты. Несколько лет подряд удавалось сделать горожанам сюрприз к празднику – новые дороги, фонтаны, скверы, парки…

Но в этом году что-то пошло не так. Возможно, в отставании строительных работ есть объективные причины. Но подрядчики, а за ними и власти продолжали нам обещать. «Брянские известия» прошлись по объектам, которые могли сдать к 17 сентября, но так и не сдали.

Славянский мост

В конце августа стало понятно, что обещание пустить по мосту движение 17 сентября не сдержат. Подрядчик нанял дополнительные бригады. Сейчас активные работы идут в русле реки – здесь возводят недостающие опоры. На правом берегу Десны рабочие продолжают строить подпорную стенку для съезда с моста на улице Горького. Со стороны концертного зала «Дружба» устраивают тротуары и наружное освещение. Мостостроители обещают успеть до декабря 2022 года – до этого времени рассчитан госконтракт.

Работы идут в русле реки.

Парк «Юность»

Ко Дню города обещали открыть и парк «Юность» в Володарском районе. С виду со стороны дороги многое уже готово. Установлены детские и спортивные площадки, вернули на место сказочные фигуры, построили оригинальную сцену, чашу под фонтан – именно из-за него стараются открыть скверы и парки пораньше. Иначе можно будет посмотреть на фонтан только следующей весной. Но в парк 17 сентября было не пройти – он был закрыт для посетителей, ремонт еще не завершился. Судя по строительному паспорту, окончание работ – в сентябре 2022 года. Ждем.

Красные троллейбусы

Красных троллейбусов город ждет с 1 июля. Именно до этого числа должны были прийти 34 новых машины. Но к 17 сентября по улицам города курсирует только два троллейбуса – по укороченному маршруту №14 (из-за еще одного недоделанного ремонта улицы Объездной). Третий троллейбус пока находится в депо, проходит обслуживание.

Контракт на поставку троллейбусов в начале сентября и вовсе грозились разорвать. В Брянскую городскую администрацию приехал генеральный директор Торгового дома «Транс-Альфа», который выиграл аукцион на поставку троллейбусов. Обещал привезти с собой еще две машины. Но обещание свое уже не первый раз не сдержал, сославшись на отключение электроэнергии на предприятии.

- К сожалению, сегодня вынуждены констатировать факт, что ваше предприятие нельзя назвать надежным поставщиком, вы можете сорвать государственный инфраструктурный проект, - сказал глава горадминистрации Александр Макаров. - Мы подождали, но больше не готовы сочувствовать вам и входить в ваше положение. И мы, и наши жители уже устали слушать о новых сроках. Больше никаких договоренностей, в установленном законом порядке будем разрывать контракт.

Но таким образом Брянск и вовсе может остаться без этих троллейбусов. Поэтому горячку решили не пороть.

- Брянская городская администрация готова идти на уступки в связи с экономической ситуацией, - сказал чуть позже начальник отдела по транспорту Игорь Чубчиков ГТРК «Брянск». – Возможность производства и поставки троллейбусов есть. Но при этом горадминистрация не готова вечно ждать поставки, в рамках контракта начисляются штрафные санкции.

В итоге администрация соглашается на новые даты – 15 троллейбусов до нового года. Дальнейшие поставки машин нужно еще обсуждать.

Вологодское предприятие задолжало троллейбусы не только Брянску. Завод столкнулся с трудностями из-за отсутствия импортозамещенных деталей, узлов и оборудования. Но продолжает набирать заказы. Какой из них будет важнее?

Фото: Максим Солодов.

Улица Объездная

Откроем не мост, так хоть расширенный участок улицы. Так решили власти, и снова не сдержали обещаний.

- Первый этап работ на этом объекте планируют завершить к 17 сентября - ко Дню освобождения Брянщины, - писал губернатор. - Второй этап, который включает в себя ремонт и прокладку напорного коллектора, будет реализован в следующем году.

Строители пытались успеть, работали на объекте с утра до ночи. Но 17 и 22 сентября машины вновь едут по одной стороне дороги.

22 сентября 2022 года.

Капитальный ремонт улицы Объездной идет на участке от улицы Советской до улицы 9 Мая. Из неполных четырех полос дорогу увеличивают до восьми. По две с каждой стороны – для общественного транспорта. Вдоль улицы проложили ливневую канализацию. Обещают построить 2,5-метровые тротуары в плитке. Стоимость капремонта – 176 млн рублей. На Объездной строят еще одну кольцевую развязку – в районе заезда в торговый центр «Аэропарк» со стороны Бежицкого района. Отсюда начинается новая улица Ильи Иванова, которая пройдет по старому аэропорту.

Среди других просроченных ремонтов дорог - улица Пушкина, которую ремонтируют второй год подряд. Работы обещают закончить к концу 2022 года. Не ввели в эксплуатацию после ремонта улицы Металлистов, Медведева, Димитрова, переулок Герцена.

Школы

Про школы мы уже писали. Новую, 72-ю на улице Романа Брянского, не открыли, как обещали, к 1 сентября. А детей набрали. Ребята учатся в других школах. И испытывают разного рода неудобства: «Приходите попозже, уходите пораньше, спортивный зал вечно занят». В гостях хорошо, а дома лучше.

Судя по всему, строящуюся школу, а заодно и капитально ремонтируемые (№2, №5 и №60), откроют в декабре этого года.

На ближайшую перспективу предусмотрели строительство детского сада на 280 мест на улице Флотской в 2022-2023 годах, строительство школы на 1225 мест в микрорайоне по улице Флотской в 2023 – 2024 годах, строительство школы на 1650 мест на старом аэропорту в 2024 – 2025 годах. Но хоть бы достроили уже начатое.

Путепровод

Этот мост находится за границей Брянска. На объездной дороге – в сторону Дятькова и Сельцо. И пора бы его уже открыть после ремонта, невзирая на праздничные даты.

Дорогу в этом месте ремонтировали все лето. Работы вроде как завершили, а мост стоит разбитым до сих пор. Одну полосу в сторону Дятькова заасфальтировали, чтобы автомобилисты не били свои машины. Сначала сообщали, что ремонт путепровода входит в капитальный ремонт дороги, потом выяснилось, что на путепроводе проводили лишь текущий ремонт.

Оказывается, что контракт на ремонт моста заключили недавно. Он рассчитан до 16 декабря. Но подрядчик обещает завершить работы к середине октября. А до этого времени автомобилистам оставят одну полосу для проезда. Движение будет регулировать светофор.

Площадь Партизан

Ремонт площади Партизан и не собирались заканчивать ко Дню города. Массовые мероприятия 17 сентября отменили. Но церемонию возложения цветов все же провели.

Строители подготовили подход к памятнику. Уложили гранитную плитку, которую привезли из Белоруссии. К празднику вновь зажгли Вечный огонь на площади. Его отключали на некоторое время из-за ремонта.

- На площади продолжается реконструкция, - отметил губернатор Александр Богомаз. - Это достойный вклад в сохранение памяти. Как и обещали, строители сделали центральную часть площади, чтобы в этот святой день жители и гости Брянской области могли отдать дань памяти Подвигу Героев.

Цветы 17 сентября возложили к памятнику на площади Партизан.

Ну хоть что-то сделали, что обещали.