Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области в финал конкурса «Народный участковый-2022» вышли семь участников. Их признали лучшими в муниципальных отделах. Лидирует участковый из Севска старший лейтенант полиции Виктор Филиппов. В рамках отборочного тура изначально соревновались 11 претендентов. Онлайн – голосование проходило с 11 по 20 сентября, включительно. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по брянской области.

Вместе с Виктором Филипповым за звание «Народный участковый-2022» будут бороться : Дмитрий Вертопрахов ОП «Мглинское», Павел Терёшин УМВД России по городу Брянску, Наталья Дробышевская ОП «Выгоничский», Сергей Кузнецов МО МВД России «Навлинский», Максим Брюков МО МВД России «Клинцовский» и Евгений Пантюхов ОП «Суземское».

Заключительный региональный этап конкурса состоится с 7 по 16 октября. Проголосовать за лучшего участкового можно здесь. Победитель представит наш регион во Всероссийском конкурсе «Народный участковый-2022».