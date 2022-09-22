Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.
В заповеднике «Брянский лес» показали экспозицию «Люди из леса. Сорок фотографий». Об этом сообщают в соцсети «ВКонтакте», где и опубликовали снимки.
Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.
Их нашли в домах заброшенных и исчезнувших деревень. Это населенные пункты - Смелиж, Непорень, Старое Ямное, Красная Слобода, Чухраи, Денисовка, Герасимовка.
Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.
Для выставки снимки собрали еще пять лет назад. Однако они были в плохом состоянии. Этому посодействовали вода, холод и время. Специалистам удалось восстановить фотографии.
Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.
Фото отразили жизнь брянских южных лесных деревень середины и второй половины 20 века.
Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.