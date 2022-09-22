Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 8:41

В заповеднике «Брянский лес» показали экспозицию «Люди из леса. Сорок фотографий»

Снимки нашли в домах заброшенных и исчезнувших деревень
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

В заповеднике «Брянский лес» показали экспозицию «Люди из леса. Сорок фотографий». Об этом сообщают в соцсети «ВКонтакте», где и опубликовали снимки.

Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

Их нашли в домах заброшенных и исчезнувших деревень. Это населенные пункты - Смелиж, Непорень, Старое Ямное, Красная Слобода, Чухраи, Денисовка, Герасимовка.

Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

Для выставки снимки собрали еще пять лет назад. Однако они были в плохом состоянии. Этому посодействовали вода, холод и время. Специалистам удалось восстановить фотографии.

Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

Фото отразили жизнь брянских южных лесных деревень середины и второй половины 20 века.

Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

КАРТИНА ДНЯ