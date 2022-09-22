Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

В заповеднике «Брянский лес» показали экспозицию «Люди из леса. Сорок фотографий». Об этом сообщают в соцсети «ВКонтакте», где и опубликовали снимки.

Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

Их нашли в домах заброшенных и исчезнувших деревень. Это населенные пункты - Смелиж, Непорень, Старое Ямное, Красная Слобода, Чухраи, Денисовка, Герасимовка.

Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

Для выставки снимки собрали еще пять лет назад. Однако они были в плохом состоянии. Этому посодействовали вода, холод и время. Специалистам удалось восстановить фотографии.

Фото: заповедник "Брянский лес", vk.com.

Фото отразили жизнь брянских южных лесных деревень середины и второй половины 20 века.