Фото: скриншот с видео обращения В. В. Путина 21 сентября 2022 г.

В России объявили частичную мобилизацию. Указ в среду, 21 сентября, подписал Президент РФ Владимир Путин.

Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые сейчас состоят в запасе и в первую очередь те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, «имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Президент попросил глав регионов максимально содействовать частичной мобилизации и подготовке резервистов с учетом опыта спецоперации.

Мобилизационные мероприятия в нашей стране начнут с 21 сентября.