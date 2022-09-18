В Брянской области 19 сентября ожидают дожди и сильный ветер

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области в понедельник,19 сентября, ожидают дожди и сильный ветер. Ветер подует со скоростью до 22 метров в секунду. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может вызвать чрезвычайные ситуации. Жителей региона предупреждают о возможном нарушении электроснабжения, ухудшении условий на дорогах, обрушении ветхих и слабоукрепленных конструкций, повреждении крыш зданий и жилых домов.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

- В случае необходимости, за помощью можно обратиться по единому номеру

вызова экстренных оперативных служб – 112, - говорят в чрезвычайном ведомстве.