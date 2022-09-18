В Брянске с Днем города поздравили ветерана войны Бориса Шапошникова

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с 79-ой годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков поздравили ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Брянска Бориса Васильевича Шапошникова. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ветерана поздравили глава Володарского района Светлана Бледнова, депутат Брянского горсовета Игорь Болунев, представители комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства. Яркий музыкальный подарок преподнесли участники ансамбля русской песни «Родные напевы».

- Живите долго, рассказывайте всем о своем поколении победителей, которое выиграло ту страшную войну, - пожелала ветерану Светлана Бледнова.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Борис Васильевич участвовал в Сталинградской битве, освобождал Белоруссию, Украину. Победу встретил в Кенигсберге. Награжден орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны. После окончания войны связал свою жизнь с военной службой, которой посвятил 40 лет жизни.