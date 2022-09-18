Фото: А.М. Зайцев, "Брянск глазами разных поколений, vk.com."

Брянцы увидели фото празднования 1000-летия города на стадионе «Динамо». Снимки от 15 сентября 1985 года опубликовали в соцсети ВКонтатке в одной из групп.

Яркие моменты праздника запечатлел горожанин А.М. Зайцев.

Фото: А.М. Зайцев, "Брянск глазами разных поколений, vk.com."

Горожане сегодня с удовольствием и иетнресом рассматривают фотографии и обсуждают их. Среди них естьи участники событий 1985 года. Брянцы с радостью вспоминают юность: кто-то был в физкультурной группе, кто-то зрителями на трибунах.

Фото: А.М. Зайцев, "Брянск глазами разных поколений, vk.com."

-Такое незабываемо! – пишет жительница Брянска.- Мы создавали большой цветной экран. Каждый участник имел набор разноцветных флажков. Их меняли по команде на «экране». Репетировали 2 месяца, – делится воспоминаниями жительница Брянска.

- Супер время было, жаль летит быстро…, – комментирует другой очевидец тех событий.