Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2022 7:03

В Брянске День города прошел без серьезных происшествий

Порядок и безопасность людей обеспечивали больше 600 правоохранителей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске День города прошел без серьезных происшествий. Больше 600 сотрудников органов внутренних дел, также других силовых структур 17 сентября обеспечивали порядок и безопасность людей во время мероприятий, посвященных 79-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

- Серьезных нарушений общественного порядка и иных резонансных происшествий на территории Брянской области зарегистрировано не было, - говорят в полиции.

КАРТИНА ДНЯ