Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске День города прошел без серьезных происшествий. Больше 600 сотрудников органов внутренних дел, также других силовых структур 17 сентября обеспечивали порядок и безопасность людей во время мероприятий, посвященных 79-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

- Серьезных нарушений общественного порядка и иных резонансных происшествий на территории Брянской области зарегистрировано не было, - говорят в полиции.