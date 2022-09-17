В Брянске больше 3000 горожан участвовали в «Кроссе нации-2022»

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске 17 сентября больше 3000 горожан участвовали в «Кроссе нации-2022». Они стартовали на Кургане Бессмертия. Любители пробежали дистанции от 1500 до 3500 метров. Событие приурочили к празднованию 79-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. Спортивное мероприятие провели в рамках празднования Всероссийского дня бега. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Участвовали все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Победителей забега и участников «Кросса нации- 2022» награждали грамотами, медалями, памятными призами Министерства спорта Российской Федерации и сувенирами на память о спортивном мероприятии.

Напомним, что в нашей стране «Кросс нации» проводят с 2004 года. С 2005 года к спортивной традиции присоединилась и Брянская область.