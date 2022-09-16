Ушел из жизни брянский композитор Марк Белодубровский

Фото: департамент культуры Брянской области.

Ушел из жизни брянский композитор, скрипач и педагог Марк Белодубровский. Ему был 81 год. Соболезнования родным и близким выразили в департаменте культуры Брянской области.

Марк Ефимович родился в Брянске 23 июня 1941 года в семье музыкантов. С 6 лет начал учиться играть на скрипке у своей матери Александры Васильевны Белодубровской. В 1960 году окончил специальную музыкальную школу-десятилетку при Ленинградской консерватории, после учился в консерватории.

С 1965 года - солист Брянской областной филармонии, руководитель и участник струнного квартета и фортепианного трио, преподаватель музыкального училища.

С 1972 года - член Союза композиторов России. В 1978 году Марк Ефимович организовал городской клуб искусств «Аподион». В 1984 году музыканту присвоили звание "Заслуженный работник культуры". В 1986 году Белодубровский организовал ежегодный фестиваль современного искусства имени Николая Рославиа и Наума Габо. Долгое время был художественным руководителем фестиваля.

- Музыка Белодубровского Марка Ефимовича звучала в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Брянске и других городах России, а также в швейцарском Базеле и Нью-Йорке, - пишут в департаменте культуры. - Как скрипач гастролировал в России и за рубежом. Среди любимых жанров известного брянского композитора – камерная, хоровая и вокальная музыка, романсы на произведения известных отечественных поэтов.

Композитор в последнее время жил в Москве.